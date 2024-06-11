Пенсионерка из Хабаровска поехала на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любовь Лапшина сообщила, что готовит еду для солдат в зоне СВО
Любовь Лапшина сообщила, что готовит еду для солдат в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пенсионерка из Хабаровска Любовь Лапшина приехала на СВО волонтером, чтобы кормить солдат в госпитале. По ее словам, она давно мечтала отправиться в зону спецоперации. 

«Я начала думать, что могу сделать для России. Я люблю свою Родину. Ну вот придумала. Мое дело — вот солдаты. Чтобы они были здоровы», — заявила Лапшина, ее слова передает telegram-канал Shot.

Лапшина рассказала, что долго мечтала отправиться в прифронтовую зону, но скрывала это от родных. Однажды она приняла решение, прошла медкомиссию, собрала чемодан и только перед отъездом сообщила семье, что уезжает в Луганск. Теперь пенсионерка работает в госпитале помощником повара, готовит еду для солдат и с трепетом ждет приближения победы.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Нефтеюганска подписал контракт с Минобороны и отправился добровольцем в зону спецоперации. Военнослужащий с позывным «Дед» служит водителем эвакуационной бригады и спасает жизни раненых бойцов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионерка из Хабаровска Любовь Лапшина приехала на СВО волонтером, чтобы кормить солдат в госпитале. По ее словам, она давно мечтала отправиться в зону спецоперации.  «Я начала думать, что могу сделать для России. Я люблю свою Родину. Ну вот придумала. Мое дело — вот солдаты. Чтобы они были здоровы», — заявила Лапшина, ее слова передает telegram-канал Shot. Лапшина рассказала, что долго мечтала отправиться в прифронтовую зону, но скрывала это от родных. Однажды она приняла решение, прошла медкомиссию, собрала чемодан и только перед отъездом сообщила семье, что уезжает в Луганск. Теперь пенсионерка работает в госпитале помощником повара, готовит еду для солдат и с трепетом ждет приближения победы. Ранее сообщалось, что пенсионер из Нефтеюганска подписал контракт с Минобороны и отправился добровольцем в зону спецоперации. Военнослужащий с позывным «Дед» служит водителем эвакуационной бригады и спасает жизни раненых бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...