Пенсионерка из Хабаровска поехала на СВО

Пенсионерка из Хабаровска Любовь Лапшина приехала на СВО волонтером, чтобы кормить солдат в госпитале. По ее словам, она давно мечтала отправиться в зону спецоперации.
«Я начала думать, что могу сделать для России. Я люблю свою Родину. Ну вот придумала. Мое дело — вот солдаты. Чтобы они были здоровы», — заявила Лапшина, ее слова передает telegram-канал Shot.
Лапшина рассказала, что долго мечтала отправиться в прифронтовую зону, но скрывала это от родных. Однажды она приняла решение, прошла медкомиссию, собрала чемодан и только перед отъездом сообщила семье, что уезжает в Луганск. Теперь пенсионерка работает в госпитале помощником повара, готовит еду для солдат и с трепетом ждет приближения победы.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Нефтеюганска подписал контракт с Минобороны и отправился добровольцем в зону спецоперации. Военнослужащий с позывным «Дед» служит водителем эвакуационной бригады и спасает жизни раненых бойцов.
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