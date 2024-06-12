Путин продлил выплату на погашение ипотеки многодетным семьям

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Многодетные семьи смогут продолжать получать единовременную выплату на погашение ипотеки до 2031 года Фото:

Российский президент Владимир Путин до 2031 года продлил выплату многодетным семьям на погашение ипотеки. Льготная программа должна была закончиться в 2024 году. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.

«О мерах государственной поддержки семей внести изменения. <…> Слова 2024 заменить словами 2031 года», — уточняется в указе. Изменения внесены в отдельные законодательные акты. Они касаются государственной меры поддержки. В России для многодетных семей при рождении третьего или последующих детей продолжат выплачивать 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов.

Путин подписал и другие указы. Например, он внес изменения в административный кодекс РФ. Теперь в стране будут штрафовать за высадку инвалидов и детей из общественного транспорта. Также президент разорвал соглашение с Украиной о культурных центрах.

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Российский президент Владимир Путин до 2031 года продлил выплату многодетным семьям на погашение ипотеки. Льготная программа должна была закончиться в 2024 году. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов. «О мерах государственной поддержки семей внести изменения. <…> Слова 2024 заменить словами 2031 года», — уточняется в указе. Изменения внесены в отдельные законодательные акты. Они касаются государственной меры поддержки. В России для многодетных семей при рождении третьего или последующих детей продолжат выплачивать 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов. Путин подписал и другие указы. Например, он внес изменения в административный кодекс РФ. Теперь в стране будут штрафовать за высадку инвалидов и детей из общественного транспорта. Также президент разорвал соглашение с Украиной о культурных центрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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