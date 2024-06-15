Путин впервые обратился к президенту ЮАР после переизбрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, Рамафоса Сирил, рамафоза сирил
. Фото:

Президент России Владимир Путин направил телеграмму переизбранному президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. В ней он поздравил переизбранного лидера, пожелал ему успехов и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — написано в телеграмме, которую Путин направил южноафриканскому лидеру. Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Он также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму переизбранному президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. В ней он поздравил переизбранного лидера, пожелал ему успехов и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога. «Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — написано в телеграмме, которую Путин направил южноафриканскому лидеру. Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Он также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...