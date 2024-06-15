Путин впервые обратился к президенту ЮАР после переизбрания

15 июня 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил телеграмму переизбранному президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. В ней он поздравил переизбранного лидера, пожелал ему успехов и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога. «Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — написано в телеграмме, которую Путин направил южноафриканскому лидеру. Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Он также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин направил телеграмму переизбранному президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. В ней он поздравил переизбранного лидера, пожелал ему успехов и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога. «Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — написано в телеграмме, которую Путин направил южноафриканскому лидеру. Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Он также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.