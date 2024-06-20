В России для участников СВО готовят аналог «Пушкинской карты»

Для участников спецоперации в России готовится аналог «Пушкинской карты». Он даст возможность бойцам СВО и членам их семей посетить различные учреждения культуры. О концепции проекта говорится в письме Минкультуры первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.
«По итогам рабочего совещания с участием представителей администрации президента РФ, фонда „Защитники Отечества“, Минкультуры и Минцифры принято решение до 1 июля подготовить и согласовать концепцию проекта аналога „Пушкинской карты“ для бойцов спецоперации. Согласно проекту, предусмотрена организация бесплатных посещений участниками СВО и членами их семей учреждений культуры — театров, филармоний, цирков, музеев и кинозалов», — передает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минкультуры.
До середины сентября планируется составить календарь культурных мероприятий для участников СВО в рамках проекта. Технические моменты реализации предусмотрено завершить уже к началу октября, отмечает издание.
Ранее в РФ предложили создать раздел на портале «Госуслуги», в котором перечислялись бы все льготы для участников СВО. С помощью этого ресурса планировалось дать возможность бойцам спецоперации подавать заявки и получать консультации в электронном виде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.