В России для участников СВО готовят аналог «Пушкинской карты»

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Участники спецоперации получат льготы при посещении культурных мероприятий
Участники спецоперации получат льготы при посещении культурных мероприятий Фото:

Для участников спецоперации в России готовится аналог «Пушкинской карты». Он даст возможность бойцам СВО и членам их семей посетить различные учреждения культуры. О концепции проекта говорится в письме Минкультуры первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

«По итогам рабочего совещания с участием представителей администрации президента РФ, фонда „Защитники Отечества“, Минкультуры и Минцифры принято решение до 1 июля подготовить и согласовать концепцию проекта аналога „Пушкинской карты“ для бойцов спецоперации. Согласно проекту, предусмотрена организация бесплатных посещений участниками СВО и членами их семей учреждений культуры — театров, филармоний, цирков, музеев и кинозалов», — передает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минкультуры.

До середины сентября планируется составить календарь культурных мероприятий для участников СВО в рамках проекта. Технические моменты реализации предусмотрено завершить уже к началу октября, отмечает издание.

Ранее в РФ предложили создать раздел на портале «Госуслуги», в котором перечислялись бы все льготы для участников СВО. С помощью этого ресурса планировалось дать возможность бойцам спецоперации подавать заявки и получать консультации в электронном виде.

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Для участников спецоперации в России готовится аналог «Пушкинской карты». Он даст возможность бойцам СВО и членам их семей посетить различные учреждения культуры. О концепции проекта говорится в письме Минкультуры первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. «По итогам рабочего совещания с участием представителей администрации президента РФ, фонда „Защитники Отечества“, Минкультуры и Минцифры принято решение до 1 июля подготовить и согласовать концепцию проекта аналога „Пушкинской карты“ для бойцов спецоперации. Согласно проекту, предусмотрена организация бесплатных посещений участниками СВО и членами их семей учреждений культуры — театров, филармоний, цирков, музеев и кинозалов», — передает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минкультуры. До середины сентября планируется составить календарь культурных мероприятий для участников СВО в рамках проекта. Технические моменты реализации предусмотрено завершить уже к началу октября, отмечает издание. Ранее в РФ предложили создать раздел на портале «Госуслуги», в котором перечислялись бы все льготы для участников СВО. С помощью этого ресурса планировалось дать возможность бойцам спецоперации подавать заявки и получать консультации в электронном виде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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