Ситуация с «минскими соглашениями» многому научила Россию и разрушила атмосферу доверия. Чтобы восстановить ее, потребуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Естественно, все имеет свои последствия. Конечно, такая ситуация, как была с „минскими соглашениями“, многому нас научили и во многом разрушила атмосферу доверия. Атмосфера доверия быстро разрушается и годами нарабатывается. Поэтому это вопросы времени и позиции, которую займут наши визави», — заявил Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хочет продолжить диалог с президентом Владимиром Путиным. Он также сказал, что верит в силу диалога. Лидеры России и Франции не встречались и не созванивались с лета 2022 года.
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