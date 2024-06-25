В Кремле раскрыли, поверят ли в честность Макрона после «минских соглашений»

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В Кремле
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Ситуация с «минскими соглашениями» многому научила Россию и разрушила атмосферу доверия. Чтобы восстановить ее, потребуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Естественно, все имеет свои последствия. Конечно, такая ситуация, как была с „минскими соглашениями“, многому нас научили и во многом разрушила атмосферу доверия. Атмосфера доверия быстро разрушается и годами нарабатывается. Поэтому это вопросы времени и позиции, которую займут наши визави», — заявил Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хочет продолжить диалог с президентом Владимиром Путиным. Он также сказал, что верит в силу диалога. Лидеры России и Франции не встречались и не созванивались с лета 2022 года.

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Ситуация с «минскими соглашениями» многому научила Россию и разрушила атмосферу доверия. Чтобы восстановить ее, потребуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Естественно, все имеет свои последствия. Конечно, такая ситуация, как была с „минскими соглашениями“, многому нас научили и во многом разрушила атмосферу доверия. Атмосфера доверия быстро разрушается и годами нарабатывается. Поэтому это вопросы времени и позиции, которую займут наши визави», — заявил Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хочет продолжить диалог с президентом Владимиром Путиным. Он также сказал, что верит в силу диалога. Лидеры России и Франции не встречались и не созванивались с лета 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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