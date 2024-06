В Кремле раскрыли, поверят ли в честность Макрона после «минских соглашений»

В Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация с «минскими соглашениями» многому научила Россию и разрушила атмосферу доверия. Чтобы восстановить ее, потребуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Естественно, все имеет свои последствия. Конечно, такая ситуация, как была с „минскими соглашениями", многому нас научили и во многом разрушила атмосферу доверия. Атмосфера доверия быстро разрушается и годами нарабатывается. Поэтому это вопросы времени и позиции, которую займут наши визави», — заявил Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хочет продолжить диалог с президентом Владимиром Путиным. Он также сказал, что верит в силу диалога. Лидеры России и Франции не встречались и не созванивались с лета 2022 года.

