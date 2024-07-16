Прокуратура просит ареста на 22 года причастному к захвату ростовского СИЗО

16 июля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Прокурор требует посадить фигуранта дела более, чем на 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура просит фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 22 года тюрьмы. Об этом сообщили на заседании суда. Новость по теме В ростовском СИЗО шестеро обвиняемых захватили заложников, они выдвинули требования: что известно. Видео «Гособвинение требует 22 года лишения свободы для фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий. Захват заложников в колонии произошел 17 июня. Заключенными были захвачены двое сотрудников УИС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура просит фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 22 года тюрьмы. Об этом сообщили на заседании суда. «Гособвинение требует 22 года лишения свободы для фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий. Захват заложников в колонии произошел 17 июня. Заключенными были захвачены двое сотрудников УИС.