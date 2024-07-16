Прокуратура просит ареста на 22 года причастному к захвату ростовского СИЗО

Прокурор требует посадить фигуранта дела более, чем на 20 лет
Прокуратура просит фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 22 года тюрьмы. Об этом сообщили на заседании суда.
Новость по теме
«Гособвинение требует 22 года лишения свободы для фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий.
Захват заложников в колонии произошел 17 июня. Заключенными были захвачены двое сотрудников УИС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.