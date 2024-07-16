Прокуратура просит ареста на 22 года причастному к захвату ростовского СИЗО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, прокурор, обвинение, судебное заседание
Прокурор требует посадить фигуранта дела более, чем на 20 лет Фото:

Прокуратура просит фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 22 года тюрьмы. Об этом сообщили на заседании суда.

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«Гособвинение требует 22 года лишения свободы для фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий.

Захват заложников в колонии произошел 17 июня. Заключенными были захвачены двое сотрудников УИС.

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Прокуратура просит фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 22 года тюрьмы. Об этом сообщили на заседании суда. «Гособвинение требует 22 года лишения свободы для фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий. Захват заложников в колонии произошел 17 июня. Заключенными были захвачены двое сотрудников УИС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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