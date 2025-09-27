Иран передал России десятки километров земли под строительство железной дороги

Иран передал России участок земли протяженностью около 34 километров для строительства железной дороги. Об этом рассказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек.
«Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы», — сказала Садек. Ее слова передает агентство SNN.
Как отметила Садек, на данный момент выкуплено примерно 50% земель, необходимых для строительства железнодорожного участка Решт — Астара протяженностью 162 километра. По ее словам, иранская сторона предпринимает меры для завершения процесса выкупа всех земель до конца текущего иранского календарного года, то есть до конца третьей декады марта 2026 года. Железнодорожная линия Решт — Астара станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг».
В начале сентября министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин заявил, что Россия и Иран продолжают совместную работу по реализации проекта строительства заключительного отрезка западного направления международного транспортного коридора «Север—Юг», а именно железнодорожной линии Решт—Астара. С иранской стороны также была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии данного проекта.
