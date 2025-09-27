Умер актер из сериала «Тайны следствия» Иовлев

Умер актер из сериала «Тайны следствия» Иолвлев
Иовлев умер на 80--м году жизни
Иовлев умер на 80--м году жизни

Актер Александр Иовлев, известный по роли в телесериале «Тайны следствия», скончался в понедельник, 22 сентября. Информация об этом размещена в заявлении Театрального центра «За Черной речкой». На момент смерти Иовлеву было 79 лет.

«Он всегда находил нужные слова, знал подход к каждому, верил в каждого. Его напутствия и добрые слова будут с нами всегда», — отметили в учреждении культуры.

Александр Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1973 году он завершил обучение на режиссерском курсе Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После окончания вуза Иовлев был назначен главным режиссером Самарского театра юного зрителя.

С 1977 по 1997 год он работал на радио, сначала в Ленинграде, а затем в Санкт-Петербурге, занимая должность режиссера литературно-драматической редакции. За этот период Иовлев также осуществил постановки спектаклей на сценах театров «Интерателье» и «Эсперанты».

С 1999 года Иовлев входил в труппу «Театра за черной речкой». Кроме творческой деятельности, он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете, где занимал должность заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств.

