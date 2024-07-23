«Известия»: Россия постоянно контактирует с Китаем по поводу СВО

Россия имеет постоянные контакты с Китаем по вопросу проведения спецоперации. Об этом заявили представители посольства РФ в КНР в связи с визитом в страну министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
«В связи с приглашением Кулебы в КНР российская сторона ценит усилия этой страны. РФ постоянно контактирует с руководством Китая по украинскому вопросу», — передает газета «Известия» со ссылкой на заявление российского посольства.
Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине. Этот план является альтернативой тому мировому порядку, который существует под эгидой США, передает RT.
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