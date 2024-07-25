Россия открыта для переговоров, возможны разные варианты: о чем говорил Песков 25 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на конференц-колле 25 июля о том, что Россия открыта для переговоров с Украиной и рассматривает различные варианты развития событий. URA.RU собрало все заявления пресс-секретаря российского лидера.
Нетаньяху и альянс НАТО
Израиль предлагает создать новый альянс, подобный НАТО, на Ближнем Востоке для борьбы с «иранской угрозой». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об этом на заседании сената и палаты представителей Конгресса США.
Песков заявил, что важно разобраться в деталях такой инициативы, а именно, из каких стран будет состоять предполагаемый альянс, поскольку НАТО имеет явно выраженную системную направленность на конфронтацию. Он подчеркнул, что альянс изначально создавался для сдерживания СССР, затем — России, и продолжает это делать до настоящего времени.
Площадь Европы в Москве
Площадь Европы в Москве была переименована в площадь Евразии. В связи с этим журналисты спросили у Пескова, связывает ли он переименование площади с международной ситуацией. Пресс-секретарь президента заявил, что это решение принадлежит московским властям, и он не будет комментировать этот вопрос.
Встреча Путина с Асадом и ситуация в регионе
Песков сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом не была затронута тема Украины. Вместо этого обсуждалось положение в ближневосточном регионе.
Пресс-секретарь сообщил, что в ходе встречи между Путиным и Асадом произошел широкий обмен мнениями по различным вопросам. Были затронуты многие темы, включая возможность встречи между главой Сирии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Украина и переговоры
Дмитрий Песков заявил о необходимости получения разъяснений от Украины относительно мирных переговоров. Он отметил, что помимо общей проблемы с легитимностью украинского лидера Владимира Зеленского существуют законодательные запреты на контакты с Россией.
Песков выразил готовность России к переговорному процессу, подчеркнув важность понимания готовности и наличия разрешения у украинской стороны и «от ее кураторов». Согласно его словам, на данный момент обстановка неоднозначна из-за различных заявлений, поступающих с Украины.
Отмечается, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о желании страны принять участие в переговорах по мирным инициативам с Россией и подготовке к ним. Песков также подчеркнул, что противоречивые заявления со стороны Киева, связанные с легитимностью Зеленского и запретом на переговоры с Москвой, являются проблемой.
Российская сторона готова и открыта к достижению своих целей через переговоры. Стоит отметить, что вопрос запрета на переговоры с РФ был поднят Зеленским еще в 2022 году, но в июле 2024 года была озвучена возможность переговоров с Путиным.
Рост цен на авиаперелеты
В Кремле подтвердили, что цены на авиаперелеты в салонах эконом-класса в России увеличились. По словам Пескова, причиной этому являются инфляционные процессы. Он отметил, что у правительства и Центробанка вызывает беспокойство наличие определенных инфляционных процессов и что таргетирование инфляции является одним из приоритетов.
Планируются меры по борьбе с данным явлением. Росстат сообщил, что за первое полугодие стоимость авиаперелетов в салонах эконом-класса увеличилась примерно на 30%, а годовая инфляция составляет 8,5%.
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