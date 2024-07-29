29 июля 2024

Суд оставил без движения иск потерпевших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

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Потерпевшие после теракта в "Крокусе" надеются получить страховку через суд
Потерпевшие после теракта в "Крокусе" надеются получить страховку через суд Фото:

Без движения оставил Замоскворецкий суд коллективный иск потерпевших в «Крокусе» к «Ингосстраху». Об этом говорится в судебных материалах.

«Замоскворецкий районный суд Москвы оставил иск потерпевших в „Крокус Сити Холле“ к компании „Ингосстрах“ без движения», — передает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Потерпевшие надеются на рассмотрение дела.

Формулировка «оставление иска без движения» означает, что суд может в дальнейшем принять иск к рассмотрению. Более того, суд может считать основания иска вполне обоснованными, говорится в открытых данных.

Ранее «Ингосстрах» в упрощенном порядке урегулировал убытки клиентов, имущество которых пострадало при теракте в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что риск «теракт» не был включен клиентами в договор страхования гражданской ответственности, передает RT.

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Без движения оставил Замоскворецкий суд коллективный иск потерпевших в «Крокусе» к «Ингосстраху». Об этом говорится в судебных материалах. «Замоскворецкий районный суд Москвы оставил иск потерпевших в „Крокус Сити Холле“ к компании „Ингосстрах“ без движения», — передает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Потерпевшие надеются на рассмотрение дела. Формулировка «оставление иска без движения» означает, что суд может в дальнейшем принять иск к рассмотрению. Более того, суд может считать основания иска вполне обоснованными, говорится в открытых данных. Ранее «Ингосстрах» в упрощенном порядке урегулировал убытки клиентов, имущество которых пострадало при теракте в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что риск «теракт» не был включен клиентами в договор страхования гражданской ответственности, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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