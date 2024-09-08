Симоньян трогательно попрощалась с Масляковым

Симоньян о смерти Маслякова: вы были прекрасны
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симонян написала, что таких как Александр Масляков «больше не делают» Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть ведущего КВН Александра Маслякова. Она опубликовала поэтичный пост в Telegram.

«Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны. Таких, пожалуй, действительно больше не делают», — написала Симоньян.

О смерти Маслякова сообщили в пресс-службе КВН. По предварительным данным, ведущий несколько лет боролся с раком легких.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть ведущего КВН Александра Маслякова. Она опубликовала поэтичный пост в Telegram. «Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны. Таких, пожалуй, действительно больше не делают», — написала Симоньян. О смерти Маслякова сообщили в пресс-службе КВН. По предварительным данным, ведущий несколько лет боролся с раком легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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