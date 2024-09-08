Симоньян трогательно попрощалась с Масляковым

Симоньян о смерти Маслякова: вы были прекрасны

Маргарита Симонян написала, что таких как Александр Масляков «больше не делают» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть ведущего КВН Александра Маслякова. Она опубликовала поэтичный пост в Telegram.

«Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны. Таких, пожалуй, действительно больше не делают», — написала Симоньян.

О смерти Маслякова сообщили в пресс-службе КВН. По предварительным данным, ведущий несколько лет боролся с раком легких.