Симоньян трогательно попрощалась с Масляковым

Маргарита Симонян написала, что таких как Александр Масляков «больше не делают»
новость из сюжетаСкончался ведущий КВН Александр Масляков
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть ведущего КВН Александра Маслякова. Она опубликовала поэтичный пост в Telegram.
«Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны. Таких, пожалуй, действительно больше не делают», — написала Симоньян.
О смерти Маслякова сообщили в пресс-службе КВН. По предварительным данным, ведущий несколько лет боролся с раком легких.
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