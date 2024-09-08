Гендиректор «Первого канала» Эрнст: Масляков творил историю телевидения

Ушедший из жизни ведущий КВН Александр Масляков творил историю, и без него представить телевидение в целом крайне сложно. Такое мнение выразил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения», — передает слова Эрнста ТАСС. Он добавил, что без Маслякова представить телевидение сложно.
Его утрата — горькая и невосполнимая для «Первого канала» и всей страны. Эрнст отметил, что Александр Масляков всегда оставался молодым.
Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких.
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