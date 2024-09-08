Гендиректор «Первого канала» Эрнст: Масляков творил историю телевидения

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
Масляков творил историю телевидения, заявил Эрнст Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Ушедший из жизни ведущий КВН Александр Масляков творил историю, и без него представить телевидение в целом крайне сложно. Такое мнение выразил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения», — передает слова Эрнста ТАСС. Он добавил, что без Маслякова представить телевидение сложно.

Его утрата — горькая и невосполнимая для «Первого канала» и всей страны. Эрнст отметил, что Александр Масляков всегда оставался молодым.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких.

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Ушедший из жизни ведущий КВН Александр Масляков творил историю, и без него представить телевидение в целом крайне сложно. Такое мнение выразил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. «Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения», — передает слова Эрнста ТАСС. Он добавил, что без Маслякова представить телевидение сложно. Его утрата — горькая и невосполнимая для «Первого канала» и всей страны. Эрнст отметил, что Александр Масляков всегда оставался молодым. Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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