Гендиректор «Первого канала» Эрнст: Масляков творил историю телевидения

08 сентября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Масляков творил историю телевидения, заявил Эрнст Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Ушедший из жизни ведущий КВН Александр Масляков творил историю, и без него представить телевидение в целом крайне сложно. Такое мнение выразил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. «Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения», — передает слова Эрнста ТАСС. Он добавил, что без Маслякова представить телевидение сложно. Его утрата — горькая и невосполнимая для «Первого канала» и всей страны. Эрнст отметил, что Александр Масляков всегда оставался молодым. Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушедший из жизни ведущий КВН Александр Масляков творил историю, и без него представить телевидение в целом крайне сложно. Такое мнение выразил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. «Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения», — передает слова Эрнста ТАСС. Он добавил, что без Маслякова представить телевидение сложно. Его утрата — горькая и невосполнимая для «Первого канала» и всей страны. Эрнст отметил, что Александр Масляков всегда оставался молодым. Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких.