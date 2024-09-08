Российского бизнесмена заподозрили в похищении духовника патриарха

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Личный духовник патриарха Московского Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Магнитогорск, ноздрин илий
Схиархимандрит Илия был похищен с территории храма в ночь с 4 на 5 сентября Фото:

Российский бизнесмен Геннадий Цурков подозревается в похищении старца. В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные похитили схиархимандрита Илию (Ноздрина) с территории храма «Спорительница хлебов» в Орловской области.

«В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм „Спорительница хлебов“ и вынесли схиархимандрита Илия с территории, посадили в автомобиль и уехали. Под подозрением — местный бизнесмен Геннадий Цурков», — пишет telegram-канал Mash.

Согласно главной версии следствия, старца похитили с целью выкупа. Однако также рассматривается и личный конфликт. Цурков вместе с схиархимандритом Илией открыли фонд для сбора денег на строительство духовного центра Вятский Посад.

Бизнесмен был задержан 7 сентября в Болхове Орловской области. После этого его доставили в Москву.

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Российский бизнесмен Геннадий Цурков подозревается в похищении старца. В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные похитили схиархимандрита Илию (Ноздрина) с территории храма «Спорительница хлебов» в Орловской области. «В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм „Спорительница хлебов“ и вынесли схиархимандрита Илия с территории, посадили в автомобиль и уехали. Под подозрением — местный бизнесмен Геннадий Цурков», — пишет telegram-канал Mash. Согласно главной версии следствия, старца похитили с целью выкупа. Однако также рассматривается и личный конфликт. Цурков вместе с схиархимандритом Илией открыли фонд для сбора денег на строительство духовного центра Вятский Посад. Бизнесмен был задержан 7 сентября в Болхове Орловской области. После этого его доставили в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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