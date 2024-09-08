Российского бизнесмена заподозрили в похищении духовника патриарха

Российский бизнесмен Геннадий Цурков подозревается в похищении старца. В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные похитили схиархимандрита Илию (Ноздрина) с территории храма «Спорительница хлебов» в Орловской области.
«В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм „Спорительница хлебов“ и вынесли схиархимандрита Илия с территории, посадили в автомобиль и уехали. Под подозрением — местный бизнесмен Геннадий Цурков», — пишет telegram-канал Mash.
Согласно главной версии следствия, старца похитили с целью выкупа. Однако также рассматривается и личный конфликт. Цурков вместе с схиархимандритом Илией открыли фонд для сбора денег на строительство духовного центра Вятский Посад.
Бизнесмен был задержан 7 сентября в Болхове Орловской области. После этого его доставили в Москву.
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