Российского бизнесмена заподозрили в похищении духовника патриарха

08 сентября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Схиархимандрит Илия был похищен с территории храма в ночь с 4 на 5 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Российский бизнесмен Геннадий Цурков подозревается в похищении старца. В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные похитили схиархимандрита Илию (Ноздрина) с территории храма «Спорительница хлебов» в Орловской области. «В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм „Спорительница хлебов“ и вынесли схиархимандрита Илия с территории, посадили в автомобиль и уехали. Под подозрением — местный бизнесмен Геннадий Цурков», — пишет telegram-канал Mash. Согласно главной версии следствия, старца похитили с целью выкупа. Однако также рассматривается и личный конфликт. Цурков вместе с схиархимандритом Илией открыли фонд для сбора денег на строительство духовного центра Вятский Посад. Бизнесмен был задержан 7 сентября в Болхове Орловской области. После этого его доставили в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнесмен Геннадий Цурков подозревается в похищении старца. В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные похитили схиархимандрита Илию (Ноздрина) с территории храма «Спорительница хлебов» в Орловской области. «В ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм „Спорительница хлебов“ и вынесли схиархимандрита Илия с территории, посадили в автомобиль и уехали. Под подозрением — местный бизнесмен Геннадий Цурков», — пишет telegram-канал Mash. Согласно главной версии следствия, старца похитили с целью выкупа. Однако также рассматривается и личный конфликт. Цурков вместе с схиархимандритом Илией открыли фонд для сбора денег на строительство духовного центра Вятский Посад. Бизнесмен был задержан 7 сентября в Болхове Орловской области. После этого его доставили в Москву.