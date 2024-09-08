Участник команды «Уездный город» отреагировал на смерть Маслякова

Руководитель КВН Александр Масляков, обладал искренним человеческим характером и не боялся выражать свои мысли. Ведущий относился ко всем участникам КВН как к своим детям. Об этом заявил участник команды «Уездный город» Сергей Писаренко.
«Человек с настоящими человеческими качествами. Если ругал, то ругал, если хвалил, то хвалил. Мы все его как сыновья и дочери были», — передает слова Писаренко NEWS.ru. Он добавил, что Масляков стал для него учителем и крестным отцом. Писаренко подчеркнул, что трудно запомнить такого значительного человека, который определил их судьбы.
Александр Масляков 8 сентября скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.
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