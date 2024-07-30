Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники
В Курской области потушили нефтебазу, загоревшуюся после удара беспилотника 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе. Благодарю пожарных за слаженную работу и профессионализм», — написал Смирнов в своем
Пожар возник ночью 28 июля. Огнем были охвачены три резервуара с топливом. Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники. Пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет. Окончательно пожар был ликвидирован 30 июля в 05:50 мск.
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