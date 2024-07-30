Происшествия В Курской области потушили нефтебазу, загоревшуюся после удара беспилотника 30 июля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 + Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Курской области потушили нефтебазу, загоревшуюся после удара беспилотника 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. «Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе. Благодарю пожарных за слаженную работу и профессионализм», — написал Смирнов в своем telegram-канале . Пожар возник ночью 28 июля. Огнем были охвачены три резервуара с топливом. Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники. Пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет. Окончательно пожар был ликвидирован 30 июля в 05:50 мск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курской области потушили нефтебазу, загоревшуюся после удара беспилотника 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. «Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе. Благодарю пожарных за слаженную работу и профессионализм», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Пожар возник ночью 28 июля. Огнем были охвачены три резервуара с топливом. Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники. Пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет. Окончательно пожар был ликвидирован 30 июля в 05:50 мск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям