В Курской области потушили нефтебазу, загоревшуюся после удара беспилотника

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники Фото:

В Курской области потушили нефтебазу, загоревшуюся после удара беспилотника 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе. Благодарю пожарных за слаженную работу и профессионализм», — написал Смирнов в своем telegram-канале.

Пожар возник ночью 28 июля. Огнем были охвачены три резервуара с топливом. Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники. Пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет. Окончательно пожар был ликвидирован 30 июля в 05:50 мск.

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В Курской области потушили нефтебазу, загоревшуюся после удара беспилотника 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. «Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе. Благодарю пожарных за слаженную работу и профессионализм», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Пожар возник ночью 28 июля. Огнем были охвачены три резервуара с топливом. Над ликвидацией пожара трудились 140 спасателей и 32 единицы техники. Пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет. Окончательно пожар был ликвидирован 30 июля в 05:50 мск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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