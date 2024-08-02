02 августа 2024

Подполье: уничтожена стрелявшая по Белгороду ракетная установка ВСУ

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Контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок ВСУ Фото:

Российские военные уничтожили под Харьковом пусковую установку, с которой Вооруженные силы Украины осуществляли обстрелы по Белгородской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — передает слова Лебедева РИА Новости.

Ранее Лебедев заявил, что в Николаевской области зафиксирован прилет по группе украинских военных. Они находились в поселке городского типа Новый Буг. По его словам, к месту удара прибыли машины скорой помощи.

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Российские военные уничтожили под Харьковом пусковую установку, с которой Вооруженные силы Украины осуществляли обстрелы по Белгородской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Ранее Лебедев заявил, что в Николаевской области зафиксирован прилет по группе украинских военных. Они находились в поселке городского типа Новый Буг. По его словам, к месту удара прибыли машины скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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