Подполье: уничтожена стрелявшая по Белгороду ракетная установка ВСУ

03 августа 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок ВСУ Фото: U.S. Department of Defense Российские военные уничтожили под Харьковом пусковую установку, с которой Вооруженные силы Украины осуществляли обстрелы по Белгородской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Ранее Лебедев заявил, что в Николаевской области зафиксирован прилет по группе украинских военных. Они находились в поселке городского типа Новый Буг. По его словам, к месту удара прибыли машины скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные уничтожили под Харьковом пусковую установку, с которой Вооруженные силы Украины осуществляли обстрелы по Белгородской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Ранее Лебедев заявил, что в Николаевской области зафиксирован прилет по группе украинских военных. Они находились в поселке городского типа Новый Буг. По его словам, к месту удара прибыли машины скорой помощи.