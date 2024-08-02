Подполье: уничтожена стрелявшая по Белгороду ракетная установка ВСУ

Российские военные уничтожили под Харьковом пусковую установку, с которой Вооруженные силы Украины осуществляли обстрелы по Белгородской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — передает слова Лебедева РИА Новости.
Ранее Лебедев заявил, что в Николаевской области зафиксирован прилет по группе украинских военных. Они находились в поселке городского типа Новый Буг. По его словам, к месту удара прибыли машины скорой помощи.
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