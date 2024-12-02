Путину пришлось уговаривать Фурсенко провести встречу с молодыми учеными

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Владимир Путин уговаривал Андрея Фурсенко провести встречу с участниками Конгресса молодых ученых
Владимир Путин уговаривал Андрея Фурсенко провести встречу с участниками Конгресса молодых ученых Фото:

Президент России Владимир Путин уговаривал своего помощника Андрея Фурсенко провести встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых. Об этом сообщил сам российский лидер.

«Да, мне пришлось уговаривать Фурсенко все-таки провести ее [встречу]», — сказал Путин во время встречи с молодыми учеными. Трансляцию мероприятия шла на телеканале «Россия 24». 

Кроме того, проректор по образованию Университета МИСИС Андрей Воронин заявил, что рад проходящей встрече. «Хорошо, что сегодняшняя встреча состоялась», — отметил он.

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Президент России Владимир Путин уговаривал своего помощника Андрея Фурсенко провести встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых. Об этом сообщил сам российский лидер. «Да, мне пришлось уговаривать Фурсенко все-таки провести ее [встречу]», — сказал Путин во время встречи с молодыми учеными. Трансляцию мероприятия шла на телеканале «Россия 24».  Кроме того, проректор по образованию Университета МИСИС Андрей Воронин заявил, что рад проходящей встрече. «Хорошо, что сегодняшняя встреча состоялась», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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