Матвиенко назвала условия для переговоров России и США

Администрации избранного президента США Дональда Трампа следует прекратить практику наложения незаконных санкций в отношении парламентариев, только тогда будут возможны переговоры с Россией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Пусть новый президент отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения», — рассказала Матвиенко в интервью «Аргументы и факты». Она добавила, что на текущий момент отсутствуют необходимые условия для возобновления переговоров между Сенатом США и Советом Федерации РФ.
Ранее спецпредставитель по Украине, назначенный Трампом, Кит Келлог, предложил России прекратить огонь на Украине в обмен на смягчение санкций. Согласно плану Келлога по завершению конфликта, линии фронта будут «заморожены» благодаря прекращению огня, а также будет создана демилитаризованная зона, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.