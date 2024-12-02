Долгие годы 3 декабря все православные вспоминают святого Прокла. В народе же праздник получил название День Прокла и оброс своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает о них, а также истории Проклова дня.
Традиции на День Прокла
В народе верили, что на Проклов день нужно постараться отогнать нечистую силу, которая прячется от холода под землей. Чтобы духи не выходили на поверхность, нужно было проклинать их последними словами — услышав ругань, нечисть испугается и не решится выйти из-под земли.
Освободить землю от нечистой силы нужно было, потому что на Проклов день крестьяне прокладывали путь между деревнями. Именно 3 декабря дороги успевали высохнуть от осенних дождей и покрыться свежим снегом. Тогда крестьяне прокладывали санный путь — и пользовались им, пока снег не растает. «До Прокла не жди от дороги прока» говорили в народе.
Что можно и нельзя делать на День Прокла
Проклов день верующие начинали с похода в церковь. Во время молитвы святому Проклу люди просили о финансовом благополучии и удачи. Если человеку предстояло отправиться в дальнюю дорогу, можно было попросить у святого удачной дороги — считалось, что Прокл оберегает путешественников от проблем в пути.
Также на праздник Прокла люди особо тщательно мыли руки — чтобы нечисть не наслала проклятий и человек не заболел. Чтобы духи не пробрались в дом ночью, запрещалось оставлять окна и двери открытыми. Тогда и нечистая сила не сможет доставить никаких неприятностей хозяевам жилища.
Погодные приметы на День Прокла
По приметам, если в День Прокла пошел снег — значит можно готовиться к скорым заморозкам. А вот выглянувшее солнце предвещало скорую оттепель.
Особенно внимательно на Проклов день в народе следили за птицами. Услышав пение снегиря, а также увидев сидящих рядышком на ветке воробьев, крестьяне начинали готовиться к сильной вьюге. А подлетающие прямо к окну птицы не сулили ничего хорошего — так они предупреждали хозяев дома о скором несчастье.
История праздника
Православные 3 декабря вспоминают святого Прокла, который жил в Константинополе в пятом веке. В юношестве его обучал богословия Иоанн Златоуст — поэтому Прокл прекрасно знал Евангелие, а также научился красиво выступать на публике.
После смерти Златоуста Прокла назначили Архиепископом. В сане святой начал проповедовать православие. Однажды во время молебны началось землетрясение — жители Константинополя вместе со священнослужителями молились, чтобы Господь пощадил город и живших в нем людей. Тогда на одного из детей снизошло озарение — он рассказал, что видел ангелов, которые прочитали незнакомую ему молитву. Когда горожане повторили слова за ребенком, землетрясение прекратилось.
Прокл прослужил архиепископом Константинополя 12 лет. За это время святой помог сотням жителей, никогда не отказывал беднякам и давал кров нуждающимся.
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