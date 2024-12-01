Симоньян рассказала, что еще кроме «Орешника» поможет РФ победить Украину

Симоньян: благородство поможет России победить

02 декабря 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Симоньян рассказала о двух качествах, которые помогут России победить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» подчеркнула, что благородство и милосердие являются ключевыми качествами, способствующими победе России. Симоньян выразила уверенность в том, что моральные ценности играют важную роль в достижении успеха на международной арене. Новость по теме Превращает цель в пыль и сравним по мощности с ядерным оружием: Путин раскрыл суперсилу «Орешника» «Кроме „Орешника“, выиграть <…> нам помогает то, какие мы есть — благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость», — сказала она. По словам Симоньян, Россия использует не только военные ресурсы, но и стремится придерживаться высоких моральных стандартов. Это, по ее мнению, не только укрепляет внутренний дух нации, но и формирует положительный имидж страны на международной арене. Симоньян предложила название для нового оружия России, способного удивить Запад, передает «Царьград». По ее словам, новейшее российское оружие можно назвать «Розгами». Как пишет газета The Washington Post, Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» подчеркнула, что благородство и милосердие являются ключевыми качествами, способствующими победе России. Симоньян выразила уверенность в том, что моральные ценности играют важную роль в достижении успеха на международной арене. «Кроме „Орешника“, выиграть <…> нам помогает то, какие мы есть — благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость», — сказала она. По словам Симоньян, Россия использует не только военные ресурсы, но и стремится придерживаться высоких моральных стандартов. Это, по ее мнению, не только укрепляет внутренний дух нации, но и формирует положительный имидж страны на международной арене. Симоньян предложила название для нового оружия России, способного удивить Запад, передает «Царьград». По ее словам, новейшее российское оружие можно назвать «Розгами». Как пишет газета The Washington Post, Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте.