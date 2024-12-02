Президент Филиппин занервничал из-за российской подводной лодки

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность в связи с замеченной в водах страны российской подводной лодкой. Он подчеркнул, что любое проникновение в морские зоны Филиппин вызывает тревогу, учитывая обязательства страны по защите своего суверенитета.
«Любое вторжение в Западно-Филиппинское море, в нашу ИЭЗ, на наши исходные линии вызывает большую тревогу», — заявил Маркос, его слова передает агентство Bloomberg. Подводная лодка, идентифицированная как UFA 490, была обнаружена в 80 морских милях к западу от провинции Западный Миндоро.
Военные направили силы для мониторинга обстановки и установили радиосвязь с российской подводной лодкой. По информации Philippine Daily Inquirer, российское судно сообщило о необходимости ожидания улучшения погодных условий для продолжения пути во Владивосток. Военное руководство Филиппин подтвердило свою решимость продолжать защищать национальный суверенитет, заявив, что их действия соответствуют международному морскому праву.
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