Зеленский анонсировал новые перестановки в структуре ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский заявил об очередных перестановках в командовании ВСУ
Владимир Зеленский заявил об очередных перестановках в командовании ВСУ Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о предстоящих изменениях в структуре ВСУ. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки, они будут», — сказал Зеленский. Цитату передает RT.

Также украинский лидер подчеркнул необходимость ускорения процессов внутри страны. По его словам, Украине необходимо «двигаться быстрее».

Ранее Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в руководстве Вооруженных сил страны и в своем административном аппарате. Олег Апостол был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, полковник Павел Палиса получил назначение замруководителя офиса Андрея Ермака.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о предстоящих изменениях в структуре ВСУ. Об этом он сообщил во время брифинга. «Есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки, они будут», — сказал Зеленский. Цитату передает RT. Также украинский лидер подчеркнул необходимость ускорения процессов внутри страны. По его словам, Украине необходимо «двигаться быстрее». Ранее Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в руководстве Вооруженных сил страны и в своем административном аппарате. Олег Апостол был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, полковник Павел Палиса получил назначение замруководителя офиса Андрея Ермака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...