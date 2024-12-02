Зеленский анонсировал новые перестановки в структуре ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о предстоящих изменениях в структуре ВСУ. Об этом он сообщил во время брифинга.
«Есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки, они будут», — сказал Зеленский. Цитату передает RT.
Также украинский лидер подчеркнул необходимость ускорения процессов внутри страны. По его словам, Украине необходимо «двигаться быстрее».
Ранее Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в руководстве Вооруженных сил страны и в своем административном аппарате. Олег Апостол был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, полковник Павел Палиса получил назначение замруководителя офиса Андрея Ермака.
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