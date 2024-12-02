Украинские солдаты похищали детей в Селидово прямо с улицы

В Селидово (ДНР) бойцы ВСУ похищали детей на улицах на глазах у родителей. Об этом рассказала заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.
«Буквально недавно вернулась из Донбасса, встречалась с людьми, которые были эвакуированы из Селидово. <...> Они рассказывают со слезами, как на их глазах забирали детей», — передает ТАСС слова Кузнецовой.
Она рассказала, что украинские военные силой забирали детей и увозили в неизвестное место. Россия не оставит без ответа преступления ВСУ, отметила Кузнецова.
Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что перед тем как отступить из Селидово, украинские боевики организовали массовое убийство мирных жителей. По его словам, эти события произошли за несколько дней до того, как российская армия полностью освободила город. Число погибших может составлять десятки человек, передает «360.ru».
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