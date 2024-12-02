Роспотребнадзор прокомментировал вспышку бессимптомной пневмонии в России

Роспотребнадзор опроверг информацию о росте числа случаев микоплазменной пневмонии с бессимптомным поражением легких. По данным пресс-службы ведомства, утверждения о четырехкратном увеличении заболеваемости в некоторых регионах не соответствуют действительности.
«В настоящее время на территории Российской Федерации ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями контролируемая», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщение передали РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что публикации о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией практически в четыре раза в Москве и других регионах РФ не соответствует действительности.
По последним данным, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями в России составил 27,98 на 100 тысяч населения. Таким образом, в РФ наблюдается, напротив , снижение показателя заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 5,2% и на 3,9% ниже среднего уровня за последние четыре недели, заключили в пресс-службе.
Ранее появилась информация, что в России зафиксировано увеличение случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которой особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов, подчеркнув, что такая пневмония протекает незаметно.
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