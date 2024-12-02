Оставил сирот без жилья: экс-директор «Службы единого заказчика» в Чите отправится в колонию

Бывший руководитель государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» в Забайкальском крае Александр Павлов и его заместитель признаны виновными в превышении должностных полномочий. Суд вынес решение после оценки доказательств, представленных следственным управлением Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.
«В Забайкальском крае бывший руководитель казенного учреждения признан виновным в должностных преступлениях <...> Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — сообщили представители следственного управления СК России по Забайкальскому краю в telegram-канале. Приговором суда экс-директору «Службы единого заказчика» назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его заместителю, участвовавшему в преступлении, суд назначил 3,5 года условно.
В 2020 году был заключен государственный контракт на сумму свыше 58 млн рублей для строительства водоподготовительного объекта в поселке Восточный, находящемся в Черновском районе Читы. Завершение строительства запланировали на июль 2022 года. Однако в декабре 2022 года руководитель и один из его подчиненных приняли от подрядчика объект, который не был доведен до конца. В результате этого действия региональный бюджет понес убытки на сумму 3,8 млн рублей. В настоящее время подрядчик работает над устранением обнаруженных недочетов.
Кроме того, 16 января 2023 года тот же руководитель принял от строительной компании 30-квартирный дом для детей-сирот в поселке Ясногорск Оловяннинского района, строительство которого проводилось с нарушениями проектной и сметной документации. Здание не было передано в собственность Забайкальского края, а также не были приняты меры для его сохранения. Это привело к финансовым потерям для бюджета региона в размере 12,2 млн рублей и лишило 30 детей-сирот возможности получить жилье. Строительство дома до сих пор не закончено.
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