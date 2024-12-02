В Петербурге у универмага «Дом ленинградской торговли» сменился собственник

Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин продали свои доли в универмаге «Дом ленинградской торговли» (ДЛТ) в Санкт-Петербурге. Владельцем доли стал закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Нексус».
«Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали петербургский универмаг „Дом ленинградской торговли“ закрытому паевому инвестиционному фонду. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц — прим.ред. URA.RU) еще 19 ноября», — пишет «Фонтанка.ру».
ДЛТ ранее принадлежала Фридлянду на 50%, Струнину на 45% и ЗПИФ «Нексус» на 5%. После сделки вся компания ООО «Меркури», владеющая ДЛТ, перешла в полное владение ЗПИФ «Нексус», который управляется УК «Инновационный капитал». Однако представители «Инновационного капитала», Mercury и ДЛТ от комментариев отказались.
Эксперты отметили, что использование ЗПИФ в данном случае позволяет скрыть реальных бенефициаров компании и обеспечить возможность привлекать капитал через продажу паев. Ранее Mercury уже использовала подобные схемы, включая передачу фирмы «Аркада холдинг», которая владеет значительными площадями в московском ЦУМе, в управление ЗПИФ.
Торговый дом Гвардейского экономического общества начал свою работу в 1909 году. Следующий этап его истории наступил после революции, когда он преобразовался в Первый государственный универсальный магазин. С 1935 года здание начали называть «Дом ленинградской торговли». В 2004 году права на управление универмагом перешли к компании Mercury, оператору московского ЦУМа. После проведения реконструкции в 2012 году универмаг был торжественно открыт снова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.