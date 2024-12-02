В Петербурге у универмага «Дом ленинградской торговли» сменился собственник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собственники универмага «Дом ленинградской торговли» передали его закрытому паевому инвестиционному фонду (фото из архива)
Собственники универмага «Дом ленинградской торговли» передали его закрытому паевому инвестиционному фонду (фото из архива) Фото:

Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин продали свои доли в универмаге «Дом ленинградской торговли» (ДЛТ) в Санкт-Петербурге. Владельцем доли стал закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Нексус».

«Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали петербургский универмаг „Дом ленинградской торговли“ закрытому паевому инвестиционному фонду. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц — прим.ред. URA.RU) еще 19 ноября», — пишет «Фонтанка.ру».

ДЛТ ранее принадлежала Фридлянду на 50%, Струнину на 45% и ЗПИФ «Нексус» на 5%. После сделки вся компания ООО «Меркури», владеющая ДЛТ, перешла в полное владение ЗПИФ «Нексус», который управляется УК «Инновационный капитал». Однако представители «Инновационного капитала», Mercury и ДЛТ от комментариев отказались.

Эксперты отметили, что использование ЗПИФ в данном случае позволяет скрыть реальных бенефициаров компании и обеспечить возможность привлекать капитал через продажу паев. Ранее Mercury уже использовала подобные схемы, включая передачу фирмы «Аркада холдинг», которая владеет значительными площадями в московском ЦУМе, в управление ЗПИФ.

Торговый дом Гвардейского экономического общества начал свою работу в 1909 году. Следующий этап его истории наступил после революции, когда он преобразовался в Первый государственный универсальный магазин. С 1935 года здание начали называть «Дом ленинградской торговли». В 2004 году права на управление универмагом перешли к компании Mercury, оператору московского ЦУМа. После проведения реконструкции в 2012 году универмаг был торжественно открыт снова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин продали свои доли в универмаге «Дом ленинградской торговли» (ДЛТ) в Санкт-Петербурге. Владельцем доли стал закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Нексус». «Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали петербургский универмаг „Дом ленинградской торговли“ закрытому паевому инвестиционному фонду. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц — прим.ред. URA.RU) еще 19 ноября», — пишет «Фонтанка.ру». ДЛТ ранее принадлежала Фридлянду на 50%, Струнину на 45% и ЗПИФ «Нексус» на 5%. После сделки вся компания ООО «Меркури», владеющая ДЛТ, перешла в полное владение ЗПИФ «Нексус», который управляется УК «Инновационный капитал». Однако представители «Инновационного капитала», Mercury и ДЛТ от комментариев отказались. Эксперты отметили, что использование ЗПИФ в данном случае позволяет скрыть реальных бенефициаров компании и обеспечить возможность привлекать капитал через продажу паев. Ранее Mercury уже использовала подобные схемы, включая передачу фирмы «Аркада холдинг», которая владеет значительными площадями в московском ЦУМе, в управление ЗПИФ. Торговый дом Гвардейского экономического общества начал свою работу в 1909 году. Следующий этап его истории наступил после революции, когда он преобразовался в Первый государственный универсальный магазин. С 1935 года здание начали называть «Дом ленинградской торговли». В 2004 году права на управление универмагом перешли к компании Mercury, оператору московского ЦУМа. После проведения реконструкции в 2012 году универмаг был торжественно открыт снова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...