Дрон ВСУ пытался атаковать электростанцию в Донецке

Система «Купол Донбасса», предназначенная для защиты воздушного пространства, успешно предотвратила атаку дрона-камикадзе Украины на электроэнергетическую подстанцию в городе Донецк. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«В Куйбышевском районе Донецка пресечена ночная атака украинского беспилотника на электрическую подстанцию», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Там добавили, что БПЛА перевозил взрывной агрегат.
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавила действие украинского беспилотника, который проводил разведывательные операции вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Специалисты взрывотехнической службы УФСБ России по ДНР обесточили системы управления дрона и нейтрализовали взрывное устройство на месте. Пострадавших среди гражданского населения нет, ущерб объектам инфраструктуры не нанесен.
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