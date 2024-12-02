«Или умереть, или навести порядок»: Лукашенко предложил выбор новому министру культуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и, назвав белорусский кинематограф «просто позорищем», поручил министру либо привести в порядок эту сферу культуры, либо умереть. Лукашенко подчеркнул, что другого пути у Чернецкого нет.
«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал Александр Лукашенко Чернецкому, его слова передает белорусское издание «БелТА». По словам президента, состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.
Предыдущий министр культуры Анатолий Макаревич был человеком другой сферы, в культуре ему было очень тяжело, отметил Лукашенко. А Чернецкий, являющийся выпускником театрального факультета Белорусской государственной академии искусств, имеет опыт работы актером в Национальном академическом драматическом театре имени Горького. В 2022 году он был удостоен звания «Заслуженный артист Беларуси».
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