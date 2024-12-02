Индийский самолет экстренно посадили в Шереметьево из-за американца

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На борту индийского самолета скончался гражданин США
На борту индийского самолета скончался гражданин США Фото:

Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Нью-Йорка в Дели, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стало плохое самочувствие американского пассажира.

«Самолет авиакомпании Air India, который летел из Нью-Йорка в Дели, экстренно посадили в аэропорту Шереметьево. Из-за американца, которому резко стало плохо во время полета», — пишет telegram-канал Mash.

Несмотря на попытки реанимации, которые предпринимали бортпроводники на протяжении нескольких часов, мужчине не удалось помочь. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Предварительно установлено, что у 60-летнего пассажира, который имел два гражданства — США и Индии, мог произойти сердечный приступ. Также не исключается возможность отравления. Дальнейшее расследование должно установить точную причину его смерти.

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Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Нью-Йорка в Дели, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стало плохое самочувствие американского пассажира. «Самолет авиакомпании Air India, который летел из Нью-Йорка в Дели, экстренно посадили в аэропорту Шереметьево. Из-за американца, которому резко стало плохо во время полета», — пишет telegram-канал Mash. Несмотря на попытки реанимации, которые предпринимали бортпроводники на протяжении нескольких часов, мужчине не удалось помочь. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Предварительно установлено, что у 60-летнего пассажира, который имел два гражданства — США и Индии, мог произойти сердечный приступ. Также не исключается возможность отравления. Дальнейшее расследование должно установить точную причину его смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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