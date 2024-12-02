Индийский самолет экстренно посадили в Шереметьево из-за американца

Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Нью-Йорка в Дели, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стало плохое самочувствие американского пассажира.
«Самолет авиакомпании Air India, который летел из Нью-Йорка в Дели, экстренно посадили в аэропорту Шереметьево. Из-за американца, которому резко стало плохо во время полета», — пишет telegram-канал Mash.
Несмотря на попытки реанимации, которые предпринимали бортпроводники на протяжении нескольких часов, мужчине не удалось помочь. Врачи скорой помощи констатировали смерть.
Предварительно установлено, что у 60-летнего пассажира, который имел два гражданства — США и Индии, мог произойти сердечный приступ. Также не исключается возможность отравления. Дальнейшее расследование должно установить точную причину его смерти.
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