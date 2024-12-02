В 2024 году 5 декабря пройдет Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Его темой станет «Будущее мира. Будущее России». Традиционно форум проходил на территории Республики Крыма, однако в этот раз место проведения изменилось. Мероприятие состоится в Уфе (столица Республики Башкортостан). На ЯМЭФ Крым планирует заключить меморандумы на сумму 30 млрд рублей. Почему Ялтинский форум перенесли из Крыма в Уфу, ожидаемые события форума — в материале URA.RU.
Что такое Ялтинский экономический форум
Международный экономический форум в Ялте (ЯМЭФ) является значимым ежегодным событием, ориентированным на экономическую тематику, который проходит с 2015 года в Крыму. Он входит в четверку ведущих экономических форумов страны, наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом. Основные организаторы мероприятия — правительство Республики Крым и Фонд «Ялтинский международный экономический форум», при этом они получают поддержку от Администрации Президента Российской Федерации.
ЯМЭФ утвердился как эффективная международная арена для обсуждения социально-экономического развития, где рассматриваются как насущные проблемы, так и новые вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика. В этом году почетными гостями на форуме будут представители иностранных делегаций из Австрии и Германии.
ЯМЭФ в 2024 году
Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в период 2–5 декабря 2024 года в Уфе, столице Республики Башкортостан. Ранее ЯМЭФ проходил в Крыму, однако в этом году место проведения его изменилось в контексте Международной недели бизнеса. Перенос форума был согласован руководителями республик, Сергеем Аксеновым и Радием Хабировым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предстоящий в Уфе Ялтинский форум одним из крупнейших в стране. По масштабу она сопоставила его с форумами в Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке.
Где пройдет Ялтинский экономический форум
Пройдет ЯМЭФ в Дворце борьбы. Он является крупнейшим спортивным объектом Европы, который простроен в честь 450-летия столицы Башкортостана.
К то будет участвовать в ЯМЭФ
На очное участие в Ялтинском форуме в Уфе заявки подали 34 страны Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Среди них депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Также планируется обеспечить участие более 90 стран в онлайн-формате.
Что будет обсуждаться на форуме
Точки роста промышленности Крыма
В рамках форума в рамках сессии «Новые точки роста промышленности» будут идти обсуждения темпов роста промышленного производства Крыма, инвестиционных ниш и промышленного меню республики. Спикеры раскроют потенциал оборонно-промышленного комплекса и химической промышленности полустрова. В сессии примут участие ио заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назарова, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев и генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Башкортостан Анвер Каримов.
Развитие индустриальных парков России
Во время проведения форума пройдет заседание экспертной площадки. Его организует Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) в сотрудничестве с Ассоциацией индустриальных парков России. Тема мероприятия — «Индустриальные парки: современные тренды развития и меры государственной поддержки». В ходе секции участники обсудят основные направления развития индустриальных парков в стране и обозначат ключевые государственные меры поддержки для резидентов этих преференциальных зон.
Поиск решения развития строительной отрасли Крыма
Также в рамках Международной недели бизнеса, состоится пленарная сессия «Строительная отрасль — ключевой драйвер роста экономики Крымского полуострова». Организатор сессии: один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа и генеральный партнер ЯМЭФ — РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ. В рамках данной сессии участники форума обсудят тенденции развития строительной сферы и реализации инвестиционных проектов в Крыму.
Вектор развития санаторно-курортного лечения нации
Помимо прочего во время ЯМЭФ состоится сессия «Санаторно-курортное лечение как основа здоровьесбережения нации: делимся опытом, планируем будущее». На сессии будет рассмотрен вопрос о создании в России модели здорового образа жизни. Участники обсудят, как эффективно использовать потенциал санаторно-курортной индустрии для лечения, профилактики и сохранения здоровья граждан. Также на повестке дня стоят основные направления развития оздоровительного туризма и методы привлечения инвестиций в курортную инфраструктуру. Отдельное внимание будет уделено анализу опыта реализации инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере на примере Республики Крым и других регионов Российской Федерации.
Кланы Крыма на договор в 30 миллиардов рублей
В рамках Ялтинского международного экономического форума власти полуострова подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры.
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