Оператор «Дружбы» не исключил никаких причин повреждения трубопровода

02 декабря 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Оператор прокомментировал ЧП с утечкой нефти на трубопроводе «Дружба» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Польский оператор нефтепровода «Дружба», компания PERN, рассматривает различные возможные причины повреждения трубопровода, включая вероятность диверсии. Об этом сообщил представитель компании. «В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего. До получения экспертного заключения никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются», — рассказал собеседник РИА Новости. В Польше на участке нефтепровода «Дружба», соединяющем польский город Плоцк и нефтеперерабатывающий завод в Германии, произошла утечка, сообщил пресс-секретарь Великопольской государственной пожарной службы Мартин Халас. Инцидент случился утром 1 декабря недалеко от города Пневы, пишет телеканал 360. Инцидент не повлиял на безопасность окружающей среды и населения, так как были приняты все необходимые меры предосторожности для предотвращения возможных рисков. Прокачка казахстанской нефти по данной ветке временно приостановлена до устранения последствий утечки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польский оператор нефтепровода «Дружба», компания PERN, рассматривает различные возможные причины повреждения трубопровода, включая вероятность диверсии. Об этом сообщил представитель компании. «В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего. До получения экспертного заключения никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются», — рассказал собеседник РИА Новости. В Польше на участке нефтепровода «Дружба», соединяющем польский город Плоцк и нефтеперерабатывающий завод в Германии, произошла утечка, сообщил пресс-секретарь Великопольской государственной пожарной службы Мартин Халас. Инцидент случился утром 1 декабря недалеко от города Пневы, пишет телеканал 360. Инцидент не повлиял на безопасность окружающей среды и населения, так как были приняты все необходимые меры предосторожности для предотвращения возможных рисков. Прокачка казахстанской нефти по данной ветке временно приостановлена до устранения последствий утечки.