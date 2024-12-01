В Питере со стены дома исчезла копия скульптуры Чижика-Пыжика

02 декабря 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Копию похищенной скульптуры Чижика-Пыжика похитили неизвестные Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Со стены дома в Санкт-Петербурге пропала реплика известной миниатюрной скульптуры Чижика-Пыжика. На протяжении многих лет она радовала жителей 16-й линии Васильевского острова, но теперь была похищена. «Какие-то негодяи украли Чижика-Пыжика, живущего на Васильевском острове. Чтоб у них руки отсохли!» — написали пользователи в сообществе «Питер | Читай Пиши Люби» во «ВКонтакте». Скульптуру Чижика-Пыжика создал местный скульптор, который участвовал в реставрации оригинального произведения. По словам местных жителей, автор решил украсить неприметную стену милой фигуркой, чтобы развлечь своего маленького сына, часто смотрящего в окно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Со стены дома в Санкт-Петербурге пропала реплика известной миниатюрной скульптуры Чижика-Пыжика. На протяжении многих лет она радовала жителей 16-й линии Васильевского острова, но теперь была похищена. «Какие-то негодяи украли Чижика-Пыжика, живущего на Васильевском острове. Чтоб у них руки отсохли!» — написали пользователи в сообществе «Питер | Читай Пиши Люби» во «ВКонтакте». Скульптуру Чижика-Пыжика создал местный скульптор, который участвовал в реставрации оригинального произведения. По словам местных жителей, автор решил украсить неприметную стену милой фигуркой, чтобы развлечь своего маленького сына, часто смотрящего в окно.