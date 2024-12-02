Топ-менеджера «Ростеха» приговорили к 9 годам строгого режима

Топ-менеджер корпорации «Ростех» Юрий Зозуля признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к девяти годам колонии строго режима.
«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Зозуля Юрий Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части шестой статьи 290, части третьей статьи 285, части шестой статьи 290 УК РФ», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Там отмечается, что суд назначил Зозуле наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.