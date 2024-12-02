Топ-менеджера «Ростеха» приговорили к 9 годам строгого режима

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Топ-менеджера Ростеха Юрия Зозулю приговорили к 9 годам колонии
Топ-менеджера Ростеха Юрия Зозулю приговорили к 9 годам колонии Фото:

Топ-менеджер корпорации «Ростех» Юрий Зозуля признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к девяти годам колонии строго режима.

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Зозуля Юрий Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части шестой статьи 290, части третьей статьи 285, части шестой статьи 290 УК РФ», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Там отмечается, что суд назначил Зозуле наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Топ-менеджер корпорации «Ростех» Юрий Зозуля признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к девяти годам колонии строго режима. «Приговором Пресненского районного суда города Москвы Зозуля Юрий Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части шестой статьи 290, части третьей статьи 285, части шестой статьи 290 УК РФ», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Там отмечается, что суд назначил Зозуле наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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