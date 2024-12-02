Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена) захватила Алеппо, используя передовые американские технологии и поддержку украинских советников. Среди них были также представители «Исламской партии Туркестана» (признана террористической и запрещена в РФ) и перешедшие на сторону боевиков сирийские офицеры.
«Боевики группировки <...> не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из „Исламской партии Туркестана“ (Запрещена на территории России и является террористической организацией) и сирийских офицеров», — заявил РИА Новости источник, приближенный к сирийским спецслужбам. Также в сентябре другой осведомленный источник сообщил РИА Новости о прибытии украинских военных инструкторов в провинцию Идлиб для обучения террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» производству и модернизации беспилотников.
По информации источников агентства, технологическое оборудование, использованное террористами для координации атак, было предоставлено Соединенными Штатами. Также сообщается, что в ходе наступления боевиков, сирийские военные встретились с мощным противодействием в виде радиоэлектронной борьбы.
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