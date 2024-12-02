Российские войска заблокировали логистику ВСУ в ДНР

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Бойцы ВС РФ контролируют дороги артиллерийским огнем
Бойцы ВС РФ контролируют дороги артиллерийским огнем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Логистические маршруты украинских войск в Великой Новоселке ДНР оказались практически заблокированы. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«С севера Великая Новоселка отрезана, там были основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки из направления Запорожья и Покровска. <...> Фактически логистика блокирована», — сообщил источник ТАСС. Там добавили, что к западу от Новоселки оставшиеся подъездные дороги находятся под контролем артиллерийского огня ВС РФ.

Ранее российские военные установили контроль над путями поставок, которыми пользовалась армия Украины в районе Великой Новоселки, сообщает Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий. По его словам, ВС РФ успешно вытесняют силы противника с занимаемых ими позиций, передает «360.ru».

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Логистические маршруты украинских войск в Великой Новоселке ДНР оказались практически заблокированы. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «С севера Великая Новоселка отрезана, там были основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки из направления Запорожья и Покровска. <...> Фактически логистика блокирована», — сообщил источник ТАСС. Там добавили, что к западу от Новоселки оставшиеся подъездные дороги находятся под контролем артиллерийского огня ВС РФ. Ранее российские военные установили контроль над путями поставок, которыми пользовалась армия Украины в районе Великой Новоселки, сообщает Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий. По его словам, ВС РФ успешно вытесняют силы противника с занимаемых ими позиций, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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