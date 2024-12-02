Российские войска заблокировали логистику ВСУ в ДНР

Логистические маршруты украинских войск в Великой Новоселке ДНР оказались практически заблокированы. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«С севера Великая Новоселка отрезана, там были основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки из направления Запорожья и Покровска. <...> Фактически логистика блокирована», — сообщил источник ТАСС. Там добавили, что к западу от Новоселки оставшиеся подъездные дороги находятся под контролем артиллерийского огня ВС РФ.
Ранее российские военные установили контроль над путями поставок, которыми пользовалась армия Украины в районе Великой Новоселки, сообщает Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий. По его словам, ВС РФ успешно вытесняют силы противника с занимаемых ими позиций, передает «360.ru».
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