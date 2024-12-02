Российский банк разрешил продавать доллары

Брокерская компания БКС возобновила операции по продаже иностранной валюты на внебиржевом рынке. Решение о разрешении продажи долларов, евро и дирхамов было принято после временной приостановки сделок из-за включения БКС Банка в санкционный список США.
«На текущий момент доллары, евро и дирхамы можно только продавать. Сегодня появилась возможность продать то, что осталось на счетах. Покупать, к сожалению, пока нет возможности», — заявили в службе поддержки инвестиционной компании «РБК Инвестициям». Уточняется, что эти меры остаются временными, и сроки возобновления операций по покупке валюты пока не уточнены.
Также изменения в работе приложения БКС подтверждают возобновление только операций по продаже валюты. Корреспондент «РБК Инвестиций» заметил, что кнопки активации сделок на внебиржевом рынке стали доступными. Однако при попытке приобретения валюты через приложение возникает ошибка, в результате чего заявка не создается.
Минфин Соединенных Штатов 21 ноября объявил о введении б санкций в отношении БКС Банка, Газпромбанка и компании «Дом.РФ». В результате этих действий, по данным официального курса Центрального банка России, стоимость доллара США достигла отметки в 110 рублей, что стало максимальным показателем с марта 2022 года. С начала ноября 2024 года российский рубль ослаб на 8% по отношению к американскому доллару.
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