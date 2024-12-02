WP раскрыла главный фактор для завершения конфликта на Украине

WP: исход конфликта на Украине решит разница в численности военнослужащих
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ВСУ сталкиваются с недостаточной укомплектованностью бригад на первой линии фронта
ВСУ сталкиваются с недостаточной укомплектованностью бригад на первой линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США полагают, что разница в численности военнослужащих между Украиной и Россией окажет решающее влияние на исход российско-украинского конфликта. Американские чиновники указывают на значимость мобилизационных усилий обеих стран.

«В долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, определяющим конфликт, станет разрыв между числом военных, которые мобилизует Киев и Россия», — сообщили в американском издании The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. Там также отметили, что ВСУ сталкиваются с недостаточной укомплектованностью бригад на первой линии фронта и медленной мобилизацией. Кроме того, американские чиновники подчеркивают, что на Западе существуют возможности для тренировки украинских новобранцев.

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В США полагают, что разница в численности военнослужащих между Украиной и Россией окажет решающее влияние на исход российско-украинского конфликта. Американские чиновники указывают на значимость мобилизационных усилий обеих стран. «В долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, определяющим конфликт, станет разрыв между числом военных, которые мобилизует Киев и Россия», — сообщили в американском издании The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. Там также отметили, что ВСУ сталкиваются с недостаточной укомплектованностью бригад на первой линии фронта и медленной мобилизацией. Кроме того, американские чиновники подчеркивают, что на Западе существуют возможности для тренировки украинских новобранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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