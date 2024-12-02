WP раскрыла главный фактор для завершения конфликта на Украине

В США полагают, что разница в численности военнослужащих между Украиной и Россией окажет решающее влияние на исход российско-украинского конфликта. Американские чиновники указывают на значимость мобилизационных усилий обеих стран.
«В долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, определяющим конфликт, станет разрыв между числом военных, которые мобилизует Киев и Россия», — сообщили в американском издании The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. Там также отметили, что ВСУ сталкиваются с недостаточной укомплектованностью бригад на первой линии фронта и медленной мобилизацией. Кроме того, американские чиновники подчеркивают, что на Западе существуют возможности для тренировки украинских новобранцев.
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