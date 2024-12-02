Силовики раскрыли планы на логистический узел ВСУ: карта спецоперации на 2 декабря

Освобождение деревни Петровка на территории ДНР создаст условия для продвижения российских войск к населенному пункту Шевченко, сообщили источники в военных структурах. Система ПВО «Купол Донбасса» эффективно отразила попытку атаки украинского дрона-камикадзе на энергетическую подстанцию в Донецке. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Донецкое направление
Освобождение деревни Петровка (ДНР) позволит российским военным активизировать наступательные действия в сторону поселка Шевченко, сообщили ТАСС представители силовых ведомств. Там уточнили, что через Петровку проходят ключевые логистические маршруты ВСУ. Южнее от населенного пункта Шевченко расположен террикон, используемый противником для осуществления наблюдения за прилегающими территориями.
Система противовоздушной обороны «Купол Донбасса»»» успешно справилась с отражением атаки украинского дрона-камикадзе, который целился в энергетическую подстанцию в Донецке, сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР. Беспилотник переносил взрывное устройство. Всего благодаря «Куполу Донбасса» было предотвращено более 120 атак на мирное население ДНР со стороны украинских дронов.
Логистические маршруты, используемые украинскими военными в районе Великой Новоселки ДНР, оказались перекрыты, сообщает ТАСС источник из силовых структур. ВС РФ изолировали северную часть населенного пункта, где проходили ключевые транспортные артерии для поставок в украинскую группировку. Дороги, ведущие на запад от Новоселки, находятся под обстрелом артиллерии ВС РФ.
Под Константиновкой была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Первоначально группа была обнаружена с помощью дронов-разведчиков. В ходе операции на маршруте движения группы была заложена мина, в результате взрыва которой произошло подрыв техники. Для окончательного уничтожения техники и личного состава был использован FPV-дрон.
Харьковское направление
Российские ВС активно уничтожают бронетехнику противника на территории Харьковской области, сообщают военкоры «Русской весны». Так, разведывательные подразделения группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, чей экипаж пытался спрятать ее в лесной полосе. Кроме того, операторы беспилотников этой же группировки успешно атаковали опорный пункт противника, уничтожив там живую силу.
Луганское направление
За прошедшую неделю ВС РФ успешно отразили 36 атак ВСУ на территорию ЛНР, в результате чего было уничтожено примерно 8,4 тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников, сообщил в разговоре с ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Он уточнил, что за этот период было ликвидировано около 8 360 украинских бойцов и наемников. По словам Марочко, российские войска уничтожили 12 танков, пять установок реактивной системы залпового огня, 48 единиц полевой артиллерии, а также свыше 200 различных боевых машин противника.
Удары ВС РФ по территории Украины
В результате атак на пригород Житомира в Украине были поражены центр комплектации ВСУ и склад военной техники, что вызвало детонацию, передает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского сопротивления в Николаеве Сергея Лебедева. В городе Звягель произошло два взрыва. Один из них произошел в центре комплектации. Кроме того, сообщается о втором ударе по складу с военной техникой ВСУ, в результате которого также произошла детонация.
В результате обстрелов в районе железнодорожного вокзала в Тернополе, расположенном на западе Украины, произошло повреждение линий электропередач. В половине города отсутствует электроснабжение.
Атаки БПЛА по регионам России
Во время прошедшей ночи российская противовоздушная оборона успешно сбила 15 украинских дронов, нарушивших воздушное пространство России, сообщает МО РФ. В Курской области было уничтожено восемь БПЛА, в Брянской области — четыре, на территории Республики Крым — два и в Белгородской области — один дрон.
Ситуация в Белгородской области
За прошедшие сутки в Белгородской области украинские военные осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Шебекино, атакуя жилые районы с использованием тяжелой артиллерии с двух направлений. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ходе одного из обстрелов по населенным пунктам Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Чайки, Щетиновка, Ясные Зори и хутору Церковный было выпущено 11 артиллерийских снарядов.
Зафиксированы атаки с использованием восьми дронов, три из которых были уничтожены силами ПВО. В результате обстрела мирный житель получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь
Матвиенко рассказала, когда начнутся переговоры по Украине
В 2025 году существует высокая вероятность начала переговоров по разрешению ситуации в Украине, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, вероятность проведения таких переговоров значительно выше, чем риск их провала.
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