Чемпион UFC Нурмагомедов продает именной «Мерседес», чтобы его не забрали приставы

Именной Mercedes AMG GT Хабиба Нурмагомедова выставили на торги

04 августа 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении Нурмагомедова в начале июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Именной автомобиль бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Mercedes AMG GT выставлен на торги. Владелец спорткара, который приобрел его у спортсмена, но не оформил на себя, решил продать авто из-за страха ареста судебными приставами. Новость по теме В ФНС рассказали о долгах экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова «Именной автомобиль бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова выставлен на продажу. Новый хозяин, не перерегистрировавший машину, решил продать ее после возбуждения исполнительного производства на Нурмагомедова», — сообщает telegram-канал Mash. Издание также отмечает, что автомобиль, подаренный Нурмагомедову бизнесменом Зиавудином Магомедовым, был продан спортсменом в 2022 году. Сначала цена купе составляла 20 миллионов рублей, но позже была снижена до 16 миллионов рублей, также рассматривается обмен авто на квартиру. Как сообщало URA.RU ранее, судебные приставы начали исполнительное производство в отношении Нурмагомедова на 79,4 миллиона рублей. Дело против спортсмена было возбуждено 5 июля. С того момента ему запрещен выезд из России, а также начата процедура поиска его имущества для изъятия и продажи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Именной автомобиль бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Mercedes AMG GT выставлен на торги. Владелец спорткара, который приобрел его у спортсмена, но не оформил на себя, решил продать авто из-за страха ареста судебными приставами. «Именной автомобиль бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова выставлен на продажу. Новый хозяин, не перерегистрировавший машину, решил продать ее после возбуждения исполнительного производства на Нурмагомедова», — сообщает telegram-канал Mash. Издание также отмечает, что автомобиль, подаренный Нурмагомедову бизнесменом Зиавудином Магомедовым, был продан спортсменом в 2022 году. Сначала цена купе составляла 20 миллионов рублей, но позже была снижена до 16 миллионов рублей, также рассматривается обмен авто на квартиру. Как сообщало URA.RU ранее, судебные приставы начали исполнительное производство в отношении Нурмагомедова на 79,4 миллиона рублей. Дело против спортсмена было возбуждено 5 июля. С того момента ему запрещен выезд из России, а также начата процедура поиска его имущества для изъятия и продажи.