Российские войска уничтожили военных ВСУ на одном из островов в дельте Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Артиллеристы-реактивщики группировки войск „Днепр“ уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что группу украинских военных обнаружила воздушная беспилотная разведка. Реактивные системы залпового огня «Град» незамедлительно нанесли удар, находясь на расстоянии 20 километров, заключил Сальдо.
По словам Сальдо, украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. 20 августа российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, пытавшуюся перейти на левый берег реки, передает Life. Также Сальдо отметил, что для действующих на херсонском направлении украинских военных река Днепр превратилась в границу между жизнью и смертью, передает 360.ru.
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