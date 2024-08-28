Житель Курска рассказал, как его мать шла из Суджи 50 километров

Житель Курска Сергей Катречко рассказал, как его мать прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов в приграничной Судже. Он искал ее почти неделю.
«Она прошла около 50 километров, она ходила, она вышла в чем была — в халате, в тапочках. Вышла и пошла. Она заблудилась, пошла туда, вышла не знает где, лесами, посадками, полями, где она только не ходила», — поделился Катречко в беседе с РИА Новости. Женщина была найдена волонтерами спустя 14 часов.
Сергей Катречко и его семья проживают в Курске, а его мать, Наталья Васильевна, живет в Судже. Она пропала во время обстрелов 6 августа. Сын сразу начал поиски, прибегая к помощи волонтеров и полиции. Найти пропавшую удалось спустя почти неделю. Сейчас с женщиной работают психологи, и она начала восстанавливаться после пережитого стресса.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ситуация на курском направлении находится под контролем Вооруженных сил РФ, несмотря на непрерывные боестолкновения с Вооруженными силами Украины.
Ранее жительница Волчанска Харьковской области рассказала журналистам о том, как выживала после украинского обстрела в начале августа. По словам девушки, в ходе вражеского удара она потеряла двух своих подруг. Сама горожанка чудом уцелела, но была вынуждена три дня самостоятельно искать позиции ВС РФ.
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