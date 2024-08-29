Белоусов обратился к российским бойцам по поводу их достижений в зоне СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных страны с успехами в зоне проведения СВО. Министр направил бойцам соответствующее письмо.
«В ходе [СВО], взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете луганскую землю от неонацистов... Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований», — сказано в телеграмме Белоусова, фрагменты которой опубликованы в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.
Белоусов в своем обращении поздравил личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного полка с освобождением населенного пункта Стельмаховка (ЛНР). Глава ведомства поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге.
Белоусов ранее возглавил координационный совет по вопросам безопасности Курской, Белгородской и Брянской областей. По словам министра, главная задача совета — обеспечение войск оружием. Также он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы.
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