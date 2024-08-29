29 августа 2024

Белоусов обратился к российским бойцам по поводу их достижений в зоне СВО

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Белоусов отметил успехи бойцов в ЛНР
Белоусов отметил успехи бойцов в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных страны с успехами в зоне проведения СВО. Министр направил бойцам соответствующее письмо.

«В ходе [СВО], взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете луганскую землю от неонацистов... Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований», — сказано в телеграмме Белоусова, фрагменты которой опубликованы в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

Белоусов в своем обращении поздравил личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного полка с освобождением населенного пункта Стельмаховка (ЛНР). Глава ведомства поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге.

Белоусов ранее возглавил координационный совет по вопросам безопасности Курской, Белгородской и Брянской областей. По словам министра, главная задача совета — обеспечение войск оружием. Также он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы.

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных страны с успехами в зоне проведения СВО. Министр направил бойцам соответствующее письмо. «В ходе [СВО], взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете луганскую землю от неонацистов... Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований», — сказано в телеграмме Белоусова, фрагменты которой опубликованы в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. Белоусов в своем обращении поздравил личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного полка с освобождением населенного пункта Стельмаховка (ЛНР). Глава ведомства поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге. Белоусов ранее возглавил координационный совет по вопросам безопасности Курской, Белгородской и Брянской областей. По словам министра, главная задача совета — обеспечение войск оружием. Также он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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