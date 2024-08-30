Челябинские силовики расследуют серьезные травмы пенсионера-убийцы из Кургана

В Челябинской области расследуют обстоятельства тяжелых травм, полученных ранее судимым за убийство пенсионером из Кургана. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавший 1956 года рождения в Красноармейском районе получил тупую травму головы с сотрясением головного мозга, рваную рану головы и тупую травму грудной клетки с переломом ребра. В отношении неустановленного лица возбуждено дело по части 1 статьи 111», — пояснил инсайдер.
По предварительным данным, преступление было совершено в период с 10 по 12 августа 2023 года в неустановленном месте. Подозреваемый в совершении преступления на данный момент не установлен, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу полицейского главка региона. Ответ ожидается и будет размещен по мере поступления.
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