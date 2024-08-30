Челябинские силовики расследуют серьезные травмы пенсионера-убийцы из Кургана

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После жестокого избиения полицейские возбудили уголовное дело
После жестокого избиения полицейские возбудили уголовное дело Фото:

В Челябинской области расследуют обстоятельства тяжелых травм, полученных ранее судимым за убийство пенсионером из Кургана. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавший 1956 года рождения в Красноармейском районе получил тупую травму головы с сотрясением головного мозга, рваную рану головы и тупую травму грудной клетки с переломом ребра. В отношении неустановленного лица возбуждено дело по части 1 статьи 111», — пояснил инсайдер.

По предварительным данным, преступление было совершено в период с 10 по 12 августа 2023 года в неустановленном месте. Подозреваемый в совершении преступления на данный момент не установлен, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу полицейского главка региона. Ответ ожидается и будет размещен по мере поступления.

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В Челябинской области расследуют обстоятельства тяжелых травм, полученных ранее судимым за убийство пенсионером из Кургана. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавший 1956 года рождения в Красноармейском районе получил тупую травму головы с сотрясением головного мозга, рваную рану головы и тупую травму грудной клетки с переломом ребра. В отношении неустановленного лица возбуждено дело по части 1 статьи 111», — пояснил инсайдер. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 10 по 12 августа 2023 года в неустановленном месте. Подозреваемый в совершении преступления на данный момент не установлен, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу полицейского главка региона. Ответ ожидается и будет размещен по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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