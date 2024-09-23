23 сентября 2024

Кадровые перестановки из-за гибели Эрнеста и Гудвина: что выявила проверка после поручения Белоусова

Военкор Коц анонсировал кадровые перестановки после смерти «Эрнеста» и «Гудвина»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В армии России создадут подразделения операторов БПЛА, заявил военкор Коц Фото:

Министерство обороны России и Департамент военной контрразведки ФСБ завершили расследование по фактам гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест». Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на источник сообщил, что в их полку запланировали кадровые перестановки. Что известно о расследовании — в материале URA.RU.

После смерти Эрнеста и Гудвина запланированы перестановки кадров

В 87-м отдельном стрелковом полку произведены кадровые изменения после гибели бойцов Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Министр обороны отдал указания об усилении 87-го отдельного стрелкового полка опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов… В подразделениях полка (батальонах, ротах, взводах) проведены кадровые изменения», — сообщил Коц в своем telegram-канале. Перестановки касаются не только командного состава, но и области комплектования подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти меры направлены на укрепление боевой готовности и эффективности полка.

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В Вооруженных силах России могут появиться штатные подразделения беспилотников. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, ссылаясь на поручение Генштабу ВС РФ проработать этот вопрос.

«Генштабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании во всех воинских частях штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов… Для оперативного оснащения подразделений необходимыми типами БПЛА поручением проработать их поставку», — написал Коц в своем telegram-канале.

Кроме введения штатных подразделений БПЛА, предусмотрен отбор кандидатов для работы операторами беспилотников. Министр обороны РФ взял процесс оснащения и подготовки под личный контроль.

Нескольких командиров привлекли к ответственности

Министерство обороны России и Департамент военной контрразведки ФСБ завершили расследование по фактам гибели военнослужащих 87-го отдельного мотострелкового полка. В ходе разбирательства были привлечены к ответственности несколько командиров.

«По результатам расследования обстоятельств гибели российских бойцов ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности за недостатки и упущения», — сообщил военный корреспондент Александр Коц. Кроме того, по его словам, не подтвердились и сообщения о распространении в полку наркотиков.

Среди привлеченных к ответственности оказались командующий 51-й армией, а также командиры 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка. Однако было установлено, что полномочия при принятии решений по личному составу нештатного взвода БПЛА, включая Гудвина и Эрнеста, не были превышены.

Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны.

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Министерство обороны России и Департамент военной контрразведки ФСБ завершили расследование по фактам гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест». Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на источник сообщил, что в их полку запланировали кадровые перестановки. Что известно о расследовании — в материале URA.RU. В 87-м отдельном стрелковом полку произведены кадровые изменения после гибели бойцов Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Министр обороны отдал указания об усилении 87-го отдельного стрелкового полка опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов… В подразделениях полка (батальонах, ротах, взводах) проведены кадровые изменения», — сообщил Коц в своем telegram-канале. Перестановки касаются не только командного состава, но и области комплектования подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти меры направлены на укрепление боевой готовности и эффективности полка. В Вооруженных силах России могут появиться штатные подразделения беспилотников. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, ссылаясь на поручение Генштабу ВС РФ проработать этот вопрос. «Генштабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании во всех воинских частях штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов… Для оперативного оснащения подразделений необходимыми типами БПЛА поручением проработать их поставку», — написал Коц в своем telegram-канале. Кроме введения штатных подразделений БПЛА, предусмотрен отбор кандидатов для работы операторами беспилотников. Министр обороны РФ взял процесс оснащения и подготовки под личный контроль. Министерство обороны России и Департамент военной контрразведки ФСБ завершили расследование по фактам гибели военнослужащих 87-го отдельного мотострелкового полка. В ходе разбирательства были привлечены к ответственности несколько командиров. «По результатам расследования обстоятельств гибели российских бойцов ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности за недостатки и упущения», — сообщил военный корреспондент Александр Коц. Кроме того, по его словам, не подтвердились и сообщения о распространении в полку наркотиков. Среди привлеченных к ответственности оказались командующий 51-й армией, а также командиры 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка. Однако было установлено, что полномочия при принятии решений по личному составу нештатного взвода БПЛА, включая Гудвина и Эрнеста, не были превышены. Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны.
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