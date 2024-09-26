Суд арестовал главного следователя Таганрога

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Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Руслан Багмут был арестован по подозрению в посредничестве при передаче взятки Фото:

Московский суд арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута. Он был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Басманный суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.

В областном УФСБ России сообщили, что неустановленный предприниматель договорился с Багмутом о передаче взятки в размере двух миллиона рублей сотруднику правоохранительных органов Ростовской области. Взятка предназначалась за покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. По данным ведомства, в марте 2023 года Руслан Багмут, действуя как посредник, получил от предпринимателя указанную сумму. После получения денег его задержали и было возбуждено уголовное дело.

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Московский суд арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута. Он был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Басманный суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. В областном УФСБ России сообщили, что неустановленный предприниматель договорился с Багмутом о передаче взятки в размере двух миллиона рублей сотруднику правоохранительных органов Ростовской области. Взятка предназначалась за покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. По данным ведомства, в марте 2023 года Руслан Багмут, действуя как посредник, получил от предпринимателя указанную сумму. После получения денег его задержали и было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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