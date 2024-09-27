RTVI: поставки титана из РФ на Запад превысили уровень до начала СВО

27 сентября 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

В 2023 году США импортировали титан на 62 миллиона долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поставки титана из России в западные страны превысили уровень, который был до начала СВО. Об этом сообщил эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии Гасан Рамазанов. «Только за 2023 год Евросоюз импортировал титан на 234 миллиона долларов — это на 30% больше, чем в 2021 году», — передает RTVI слова Рамазанова. Также телеканал добавил, что в 2023 году США и Великобритания импортировали титан на 62 миллиона и 58 миллионов долларов. В сумме Россия экспортировала титан на 671 миллион долларов в 2023 году. Она заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков металла. Такая зависимость от российского сырья вызывает у западных стран опасения по поводу безопасности. Ранее президент РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что Россия «остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире». По словам главы РФ, 60% экспорта углеводородов и угля России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За два года наблюдается прирост в полтора раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставки титана из России в западные страны превысили уровень, который был до начала СВО. Об этом сообщил эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии Гасан Рамазанов. «Только за 2023 год Евросоюз импортировал титан на 234 миллиона долларов — это на 30% больше, чем в 2021 году», — передает RTVI слова Рамазанова. Также телеканал добавил, что в 2023 году США и Великобритания импортировали титан на 62 миллиона и 58 миллионов долларов. В сумме Россия экспортировала титан на 671 миллион долларов в 2023 году. Она заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков металла. Такая зависимость от российского сырья вызывает у западных стран опасения по поводу безопасности. Ранее президент РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что Россия «остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире». По словам главы РФ, 60% экспорта углеводородов и угля России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За два года наблюдается прирост в полтора раза.