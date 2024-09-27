RTVI: поставки титана из РФ на Запад превысили уровень до начала СВО

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ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, всмпо ависма, производство титана, рабочий на заводе
В 2023 году США импортировали титан на 62 миллиона долларов Фото:

Поставки титана из России в западные страны превысили уровень, который был до начала СВО. Об этом сообщил эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии Гасан Рамазанов.

«Только за 2023 год Евросоюз импортировал титан на 234 миллиона долларов — это на 30% больше, чем в 2021 году», — передает RTVI слова Рамазанова. Также телеканал добавил, что в 2023 году США и Великобритания импортировали титан на 62 миллиона и 58 миллионов долларов.

В сумме Россия экспортировала титан на 671 миллион долларов в 2023 году. Она заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков металла. Такая зависимость от российского сырья вызывает у западных стран опасения по поводу безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что Россия «остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире». По словам главы РФ, 60% экспорта углеводородов и угля России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За два года наблюдается прирост в полтора раза.

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Поставки титана из России в западные страны превысили уровень, который был до начала СВО. Об этом сообщил эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии Гасан Рамазанов. «Только за 2023 год Евросоюз импортировал титан на 234 миллиона долларов — это на 30% больше, чем в 2021 году», — передает RTVI слова Рамазанова. Также телеканал добавил, что в 2023 году США и Великобритания импортировали титан на 62 миллиона и 58 миллионов долларов. В сумме Россия экспортировала титан на 671 миллион долларов в 2023 году. Она заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков металла. Такая зависимость от российского сырья вызывает у западных стран опасения по поводу безопасности. Ранее президент РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что Россия «остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире». По словам главы РФ, 60% экспорта углеводородов и угля России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За два года наблюдается прирост в полтора раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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