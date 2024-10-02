02 октября 2024

МИД Ливана: Насрулла накануне гибели согласился на прекращение огня с Израилем

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Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насралла перед своей гибелью согласился на прекращение огня с Израилем. Об этом сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

«Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась», — отметил Бу Хабиб в эфире CNN. Он заявил, что ведомство проконсультировалось с «Хезболлах» и представителям США и Франции было сообщено о принятом решении.

Израиль ликвидировал лидера группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Для этого ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб в подземный бункер в пригороде Бейрута, где он находился. Позже появилось сообщение, что Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки обширных запасов вооружения.

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Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насралла перед своей гибелью согласился на прекращение огня с Израилем. Об этом сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. «Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась», — отметил Бу Хабиб в эфире CNN. Он заявил, что ведомство проконсультировалось с «Хезболлах» и представителям США и Франции было сообщено о принятом решении. Израиль ликвидировал лидера группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Для этого ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб в подземный бункер в пригороде Бейрута, где он находился. Позже появилось сообщение, что Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки обширных запасов вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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