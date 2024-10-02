МИД Ливана: Насрулла накануне гибели согласился на прекращение огня с Израилем

Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насралла перед своей гибелью согласился на прекращение огня с Израилем. Об этом сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.
«Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась», — отметил Бу Хабиб в эфире CNN. Он заявил, что ведомство проконсультировалось с «Хезболлах» и представителям США и Франции было сообщено о принятом решении.
Израиль ликвидировал лидера группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Для этого ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб в подземный бункер в пригороде Бейрута, где он находился. Позже появилось сообщение, что Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки обширных запасов вооружения.
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Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насралла перед своей гибелью согласился на прекращение огня с Израилем. Об этом сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. «Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась», — отметил Бу Хабиб в эфире CNN. Он заявил, что ведомство проконсультировалось с «Хезболлах» и представителям США и Франции было сообщено о принятом решении. Израиль ликвидировал лидера группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Для этого ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб в подземный бункер в пригороде Бейрута, где он находился. Позже появилось сообщение, что Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки обширных запасов вооружения.