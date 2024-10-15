ЕР внесла в Госдуму законопроект, который улучшит условия труда в РФ

«Единая Россия» усовершенствует трудовое законодательство в сегменте работы частных агентств занятости. Партия внесла в Госдуму законопроект, который позволит взять под госконтроль такие агентства и обяжет их получать аккредитацию. Подробности рассказал замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.
«Мы сохраняем возможность в определённых случаях с жёсткими оговорками предоставления тех, кто числится в частных агентствах занятости, отдельным работодателям. При подготовке нового закона о занятости мы договорились, что эти нормы перенесём в Трудовой кодекс. Устанавливаем, что нельзя такого рода работников направлять на вредные и опасные производства, использовать, например, если на предприятиях трудовой спор. Добавили условия оплаты и охраны труда. Более четко прописали обязанности и частного агентства, и принимающей стороны. Мы делаем трудовой рынок гибким», — отметил Исаев.
Кроме того, законопроект дополнил круг лиц, имеющих право осуществлять деятельность по предоставлению труда работников. В список добавились организации, подведомственные федеральному органу исполнительной власти и реализующее государственную политику сфере международных отношений РФ.
Указанные юридические лица будут обязаны вносить информацию о временном направлении работников (персонала) к принимающей стороне на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Вступление в силу законопроекта предусмотрено с 1 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.