Украина атаковала Россию десятками БПЛА, в Киеве гремят взрывы: карта СВО 3 ноября

За сутки Украина атаковала Россию почти тремя десятками беспилотников. Все они были перехвачены и уничтожены системами ПВО. Кроме того, в Киеве зафиксированы мощные взрывы. Информации о пострадаших и разрушениях пока нет. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 3 ноября — в материале URA.RU.
Донецкое направление
ВС РФ уничтожили более десяти снарядов «Града» ВСУ
Российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» успешно сбил 12 ракетных снарядов системы залпового огня «Град», запущенных украинской стороной в направлении освобождающих Угледар военнослужащих РФ. Об этом сообщил заместитель командира батареи с позывным Тайга. По его словам, российский зенитный ракетный комплекс успешно ликвидировал десятки воздушных объектов, включая ракеты РСЗО, дроны моделей «Фурия» и «Лелека», а также другие цели.
Две женщины пострадали при обстреле ВСУ в Селидово
В результате обстрела освобожденного ВС РФ Селидово в ДНР, который был осуществлен украинской стороной, две женщины получили ранения. Информацию об этом предоставило военное следственное управление СК РФ по региону.
Луганское направление
В ночь на воскресенье, 3 ноября, в трех районах Луганска были сбиты восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали представители силовых структур региона. Корреспондент ТАСС сообщил, что во время инцидента в небе над городом было слышно несколько взрывов.
Взрывы в Киеве
Сильный взрыв произошел в Киеве, сообщают местные информационные агентства. На месте происшествия продолжают работать системы противовоздушной обороны. РИА Новости передает информацию о целой серии взрывов в столице Украины. В городе объявлена воздушная тревога.
Атаки ВСУ на российские регионы
ВСУ атаковали Россию десятками дронов
За прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака на Ростовскую область
Системы противовоздушной обороны России сбили 16 беспилотников ВСУ в трех районах Ростовской области. Об этом информировал губернатор области Василий Голубев. Он также добавил, что в результате инцидентов жертв и разрушений не зафиксировано.
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